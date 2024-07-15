Поезд на скорости 100 км/ч протаранил другой состав в Белгородской области

Мужчина погиб после того, как в Белгородской области один поезд влетел в другой

Электропоезд со скоростью 100 км/ч влетел в другой состав в городе Губкине Белгородской области. В результате происшествия погиб человек, сообщает Baza.

Трагедия случилась на Лебединском горно-обогатительном комбинате 13 июля. Один поезд выехал из тупика, сработала ошибка. Техники начали разбираться, в чем проблема, и не закрепили состав тормозными башмаками.

Поезд скатился вниз по уклону и врезался в другой состав на скорости примерно 100 км в час.

В кабине были два сотрудника локомотивной бригады, которые попали в больницу Старого Оскола, где один из них умер.