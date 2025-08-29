Подводные охотники в Кировской области могут разбогатеть из-за своей находки
Фото - © Telegram-канал «ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область»
Двухметровый бивень мамонта нашли подводные охотники на дне реки Моломы в Кировской области. Метровые экземпляры продают за 1,3 млн рублей, сообщает Baza.
Рыбаки надеялись поймать рыбу и сварить уху, но сорвали более крупный куш. В 100 метрах от берега они обнаружили бивень мамонта. Чтобы поместить находку в автомобиль, пришлось сложить сидения.
Честные подводные охотники решили сдать бивень в Вятский палеонтологический музей. Для хранения такого экспоната нужны определенные условия. На воздухе бивень может быстро разрушиться, нужна сушка и консервация. Все это есть в музее.
«Это второй уже бивень, получается, что я нашел на Моломе. Первый был передан тогда в Геологический музей естественной истории, а этот отправился в Вятский палеонтологический музей», — рассказал один из рыбаков.