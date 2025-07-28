Подвал затоплен, квартиры за бесценок: что известно о рухнувшем в Астрахани доме

Жильцы рухнувшего в Астрахани дома продавали квартиры в 5 раз ниже рынка

Жильцы рухнувшего в Астрахани аварийного дома продавали квартиры в пять раз ниже рыночных цен — годом ранее сделки по двум «однушкам» прошли за 750 тыс. и 1 млн рублей, утверждает Mash . По данным издания, дом на улице Ляхова построили еще в 1962 году, в нем было 24 квартиры.

Еще с 2024 года жильцы жаловались на стабильно плохое состояние здания — затопленный подвал, осевший фундамент и прочее. В 2019 году, по информации журналистов, износ дома составлял 79%.

В результате обрушения дома № 6 на улице Ляхова пострадали минимум трое людей, писал SHOT. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Прочие подробности случившегося выясняются.