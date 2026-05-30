Подростки травят и держат в страхе московскую пенсионерку за замечание

В Даниловском районе Москвы группа подростков примерно из 10 человек устроила травлю пожилой женщины после того, как та сделала им замечание из окна. Инцидент произошел днем 30 мая возле одного из жилых домов, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам местной жительницы, компания молодых людей шумела во дворе, мусорила, рисовала на лавочках и нецензурно выражалась. Пенсионерка выглянула в окно и попросила их вести себя тише.

В ответ подростки начали угрожать женщине. Они кричали, оскорбляли ее, обещали выломать и поджечь дверь квартиры. Затем агрессивная компания несколько раз возвращалась к дому уже в большем составе и караулила возле подъезда, надеясь, что пенсионерка выйдет. Женщина живет одна и, конечно, не рискнула покидать квартиру.

Соседи пенсионерки неоднократно вызывали полицию, но, по их словам, правоохранители так и не приехали.

«У нас старый дом, здесь в основном живут пожилые люди. Бабушка боится даже выходить в магазин», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что подростки давно терроризируют двор, но никто не может на них повлиять. Пенсионерка и ее соседи надеются, что после огласки ситуации правоохранительные органы все же обратят внимание на проблему.

В полиции пока не комментировали инцидент. Жители района требуют разобраться в поведении подростков и принять меры, чтобы обезопасить пожилых людей, которые боятся выходить на улицу даже днем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.