Подростка спасли из горящей квартиры в Кузбассе
Несовершеннолетний пострадал при квартирном пожаре в Новокузнецке
Фото - © МЧС Кемеровской области - Кузбасса
В Новокузнецке 20 июня произошел пожар в квартире, в которой находился 16-летний горожанин. Подростка удалось спасти, однако его все равно пришлось госпитализировать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Центр медицины катастроф Кемеровской области.
Огонь охватил квартиру на улице Строителей. Пожар выдался крупным — из-за него из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 21 человека, рассказали спасатели.
Над ликвидацией возгорания работали 23 человека, было задействовано шесть спецмашин.
Юного кузбассовца, пострадавшего в горящей квартире, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Причины и обстоятельства пожара выясняются специалистами.