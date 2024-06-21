Подростка спасли из горящей квартиры в Кузбассе

В Новокузнецке 20 июня произошел пожар в квартире, в которой находился 16-летний горожанин. Подростка удалось спасти, однако его все равно пришлось госпитализировать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Центр медицины катастроф Кемеровской области.