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Подростка спасли из горящей квартиры в Кузбассе

Несовершеннолетний пострадал при квартирном пожаре в Новокузнецке
Происшествия

Фото - © МЧС Кемеровской области - Кузбасса

В Новокузнецке 20 июня произошел пожар в квартире, в которой находился 16-летний горожанин. Подростка удалось спасти, однако его все равно пришлось госпитализировать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Центр медицины катастроф Кемеровской области.

Огонь охватил квартиру на улице Строителей. Пожар выдался крупным — из-за него из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 21 человека, рассказали спасатели.

Над ликвидацией возгорания работали 23 человека, было задействовано шесть спецмашин.

Юного кузбассовца, пострадавшего в горящей квартире, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства пожара выясняются специалистами.