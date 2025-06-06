Подозрительный предмет достали из-под днища BMW Х6 в Москве

Сначала взрывотехники запустили под немецкую иномарку робота-сапера. Затем подозрительный предмет извлек специалист. По данным РЕН ТВ, это обычная печать.

В настоящее время взрывотехники и городские спецслужбы закончили работать на месте происшествия. Оцепление снято.

Ранее на одной из парковок на Молодогвардейской улице в Москве был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем BMW Х6. Силовики оцепили территорию. Владельца иномарки увезли на допрос.