Подозрительный предмет достали из-под днища BMW Х6 в Москве
Фото - © Telegram-канал SHOT
Неизвестный подозрительный предмет достали из-под днища автомобиля BMW Х6 на западе Москвы, сообщает SHOT.
Сначала взрывотехники запустили под немецкую иномарку робота-сапера. Затем подозрительный предмет извлек специалист. По данным РЕН ТВ, это обычная печать.
В настоящее время взрывотехники и городские спецслужбы закончили работать на месте происшествия. Оцепление снято.
Ранее на одной из парковок на Молодогвардейской улице в Москве был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем BMW Х6. Силовики оцепили территорию. Владельца иномарки увезли на допрос.