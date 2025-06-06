В Москве на допрос доставили владельца белого BMW с подозрительным предметом

В Москве владельца белого автомобиля BMW Х6, под которым был обнаружен подозрительный предмет, увезли на допрос, сообщает РЕН ТВ .

«Белый автомобиль внутри и снаружи уже проверили кинологи с собаками. Можно увидеть, что один из ковриков для чего-то выбросили», — заявил корреспондент РЕН ТВ Игорь Капорников.

Ранее на одной из парковок на Молодогвардейской улице в Москве был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем BMW Х6. Силовики оцепили территорию.

Утром в пятницу взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство в автомобиле Kia Optima, который стоял на улице Леси Украинки в столице. Взрывное устройство было найдено под колесом машины.