Взрывотехники обезвредили СВУ под колесом Kia Optima на западе Москвы

Инцидент произошел в пятницу утром на улице Леси Украинки в районе Кунцево. Сначала специалисты осмотрели каршеринговый автомобиль Geely Coolray, припаркованный поблизости, но не обнаружили на нем подозрительных предметов.

СВУ было найдено под колесом Kia Optima. На опубликованных кадрах видно, как сапер в взрывозащищенном костюме подходит к заминированной легковушке. Около автомобиля уже находится робот-сапер.

В настоящее время специалисты достали подозрительный предмет из автомобиля и обезвредили его.