сегодня в 11:50

Опубликовано видео с сапером у заминированного автомобиля на западе Москвы

Mash опубликовал видео с подготовкой сапера, который прибыл на запад Москвы для проверки заминированного автомобиля.

Инцидент произошел в пятницу утром на улице Леси Украинки. Под китайским паркетником Geely Coolray был обнаружен подозрительный предмет.

На опубликованных кадрах видно, как силовики готовят сапера, который уже одет во взрывозащищенный костюм. Рядом стоит робот для разминирования.

Силовики оцепили территорию около подозрительного автомобиля.