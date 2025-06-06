Еще одну машину с подозрительным предметом проверяют в Москве
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Автомобиль BMW с подозрительным предметом проверяют сейчас в Москве, сообщает Baza.
Этим занимаются кинологи. Машина припаркована на Молодогвардейской улице. Этот участок перекрыли.
Утром в пятницу взрывотехники обезвредили СВУ в Kia Optima, которая стояла на улице Леси Украинки в столице. Сначала специалисты осмотрели автомобиль каршеринга Geely Coolray, но не обнаружили на нем СВУ.
Взрывное устройство было найдено под колесом машины Kia.