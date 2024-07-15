Подозреваемый в покушении на Трампа занимался стрельбой

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Открывший огонь из винтовки по Трампу состоял в стрелковом клубе

Открывший огонь из винтовки по экс-президенту США Дональду Трампу состоял в стрелковом клубе, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

«Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы», — сказал глава клуба Билл Селлито.

Он отказался комментировать ситуацию из-за проводимого расследования.

20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании подозревается в покушении на Трампа.

Он произвел несколько выстрелов в политика во время его встречи со сторонниками и был ликвидирован Секретной службой.

Во время стрельбы погиб еще один участник митинга.

Сам Трамп получил легкое ранение.