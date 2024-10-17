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Подозреваемого в покушении на бизнес-партнера заключили под стражу в Москве

Мужчину, которого обвиняют в совершении покушения на партнера по бизнесу, заключили под стражу по решению столичного суда, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Виталию С. Его заключили под стражу.

По версии следствия, мужчина совершил покушение на убийство общеопасным способом. Он пытался устранить бизнес-партнера на почве неприязненных отношений.

Для этого обвиняемый установил взрывное устройство на капот автомобиля потерпевшего. В результате его срабатывания пострадали бизнес-партнер, его несовершеннолетний сын и иное лицо. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что причиной преступления могло стать желание обвиняемого получить большую долю в бизнесе. Виталий С. отказался признавать вину в подрыве машины бизнес-партнера.