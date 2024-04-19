сегодня в 12:10

Подмосковные полицейские изъяли оборудование одного из мошеннических кол-центров

В Подмосковье правоохранители изъяли оборудование, с помощью которого мошенники совершали массовые звонки и рассылку СМС по территории страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Преступный телефонный трафик зафиксировали в трех городских округах — Орехово-Зуевский, Красногорск и Мытищи. Специалисты установили точные адреса расположения оборудования, которое использовалось в мошеннических целях.

Оперативники изъяли GSM-шлюз, предназначенный для массовой рассылки сообщений, активации SIM-карт, преобразования международного телефонного трафика в российские сети. Также обнаружены мобильные телефоны и более 300 СИМ-карт.

Сейчас полицейские устанавливают список лиц, которые оказывали поддержку деятельности мошеннических кол-центров.