Поддельные сигареты на 1 млрд рублей изъяли в подпольном цеху на Кубани

Сотрудники полиции совместно с коллегами из управления Федеральной службы безопасности обнаружили в Краснодарском крае огромный цех по производству поддельных сигарет. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей, пишет РИА Новости .

На опубликованных кадрах видны огромные помещения, в которых неизвестные установили специальное оборудование для создания сигарет. На одних станках изготавливалась сама контрафактная продукция, а на других — упаковка для сигарет.

Злоумышленники заботились в том числе о том, чтобы внешне поддельные пачки сигарет мало отличались от настоящих. Они подготовили изображения с предупреждениями о последствиях, к которым приводит курение.

В УФСБ отметили, что ранее настолько масштабного нелегального бизнеса в Краснодарском крае не находили. Теперь специалистам предстоит выяснить, кто работал на незаконном производстве.