Под Орлом загорелся объект топливной инфраструктуры

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«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры», — написал глава региона в соцсетях.

Уточняется, что происшествие произошло в поселке Стальной Конь под Орлом, а атака еще продолжается.

Информации о жертвах и пострадавших нет, пожар тушат.

Ранее сообщалось, что над Орлом прогремели взрывы.