Под Орлом загорелся объект топливной инфраструктуры
Орловская область отбивает массированную атаку беспилотников
Орловская область отбивает массированную атаку беспилотников, горит объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры», — написал глава региона в соцсетях.
Уточняется, что происшествие произошло в поселке Стальной Конь под Орлом, а атака еще продолжается.
Информации о жертвах и пострадавших нет, пожар тушат.
Ранее сообщалось, что над Орлом прогремели взрывы.