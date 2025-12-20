«Под ногами что-то сдетонировало»: подросток шел по улице и пнул СВУ в Химках
Подросток, выживший в результате взрыва неустановленного устройства в Химках, рассказал, что шел вместе с другом по улице, когда под ногами «что-то сдетонировало», сообщает Mash.
В субботу около 19:00 подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в городском округе Химки. Также в результате ЧП пострадали 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Пострадавших госпитализировали.
Предварительно, погибший молодой человек пнул самодельное взрывное устройство.
На месте происшествия работают городские экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили территорию. Раненые доставлены в Химкинскую больницу и центр Рошаля.
