«Под ногами что-то сдетонировало»: подросток шел по улице и пнул СВУ в Химках

сегодня в 20:45

Погибший при взрыве в Химках подросток мог пнуть самодельное взрывное устройство

Подросток, выживший в результате взрыва неустановленного устройства в Химках, рассказал, что шел вместе с другом по улице, когда под ногами «что-то сдетонировало», сообщает Mash .

В субботу около 19:00 подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в городском округе Химки. Также в результате ЧП пострадали 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Пострадавших госпитализировали.

Предварительно, погибший молодой человек пнул самодельное взрывное устройство.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили территорию. Раненые доставлены в Химкинскую больницу и центр Рошаля.

