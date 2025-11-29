Под Казанью местные продолжают кормить собак, растерзавших 9-летнюю девочку

В садовом товариществе «Здоровье» под Казанью, где стая собак растерзала девятилетнюю девочку, животных все еще подкармливают местные жители, сообщает KazanFirst .

Как рассказал источник, даже утром после трагедии с ребенком пожилая женщина принесла еду к заброшенному дому, где собаки обычно прячутся.

Стая не живет постоянно в СНТ, собаки бродят по территории, уходят в подлесок. Как отметил председатель товарищества, раз-два раза в неделю специально приезжала женщина, чтобы покормить псов. Он просил ее не подкармливать животных, но безрезультатно. Также собак кормят и неравнодушные жители.

Стая считает данную территорию своей и агрессивно защищает. Председатель СНТ пытается бороться с ними — он в июле вызывал спецслужбы, собак отловили, но им на смену пришло новое поколение.

Ранее в поселке Васильево девятилетняя школьница возвращалась домой. Около остановки «Молодежный» на нее набросилась стая из более чем 10 собак. У пострадавшей тяжелые травмы головы, лица и конечностей. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

