Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в жестком ДТП в Омской области

6 января в 07:40 (04:40 мск) в отделение полиции по Омскому району Омской области поступил звонок о ДТП, случившемся на трассе Омск — Красноярка. В результате происшествия травмы получили пять человек, в том числе девочка 2023 года рождения, сообщили в Госавтоинспекции Омской области .

На место аварии оперативно прибыли полицейские, которые выяснили предварительные обстоятельства случившегося. Установлено, что женщина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Opel, ехала по трассе и на 25-м километре выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, которым управлял мужчина 1965 года рождения.

После ДТП медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также трем пассажирам из автомобиля Nissan: мужчине 1986 года рождения, женщине 1997 года рождения и маленькой девочке 2023 года рождения.

Точные причины и все детали произошедшего будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

