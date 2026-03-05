Пьяный житель Якутии устроил резню около магазина в Подольске

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск мужчина с ножом напал на прохожих, очевидцы рассказали об этом полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Как отметила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова, предварительно, сначала агрессор напал на 38-летнего местного жителя возле магазина, после чего набросился на 67-летнего уроженца страны ближнего зарубежья возле пешеходного перехода.

«Оба пострадавших с ножевыми ранениями были доставлены в больницу», — добавила Петрова.

В тот же день мужчина заходил в продуктовый магазин на улице Молодежной, он угрожал расправой одному из сотрудников.

Подозреваемого задержали по месту временного проживания в Подольске. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Республики Саха (Якутия). При обыске в квартире злоумышленника изъяли складной нож, с которым он напал на мужчин.

По словам задержанного, во время нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не может объяснить причину произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По ней злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 7 лет. Подольский горсуд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

