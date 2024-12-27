Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва — Паттайя

Мужчина сел в авиалайнер уже в состоянии алкогольного опьянения. Однако на борту он продолжил употреблять спиртное втайне от бортпроводников. За несколько часов полета он выпил так много, что устроил дебош.

Сначала он ударил свою возлюбленную, которая просила его успокоиться. Затем он стал мешать соседям по местам, после чего переключился и на сотрудников авиакомпании.

Когда бортпроводники попытались привязать мужчину к креслу, тот начал материться и угрожать, пообещав «казнить» их.

«Твоя смерть покажется ********, я тебя казню», — бранился неадекват.

Затем он начал признаваться в любви своей девушке. По прилету дебошира передали местной полиции.

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил дебош во время авиарейса из Москвы в Читу. Он матом угрожал «разбить очко» мужчине.