«Ты еще пид***с, бл***!»: помощник Гурулева угрожал «разбить очко» в самолете

Адам Ислуев, помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева, устроил дебош во время авиарейса из Москвы в Читу, утверждает Baza . В Сети также опубликовано видео, как соратник парламентария материт пассажиров и угрожает «разбить очко» мужчине.

Ислуев устроил скандал на борту авиалайнера 3 декабря. После начала дебоша его решили снять с рейса и передать полицейским.

«На** за это голосуем, бл***. На*** всех этих пид***сов. <…> Я тебе на*** очко разобью, понял меня? Ты меня понял, на***, пи***, бл***?» — бранился депутатский помощник.

По словам депутата Гурулева, Адам Ислуев уже уволен с поста его помощника.

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