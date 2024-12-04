«Ты еще пид***с, бл***!»: помощник Гурулева угрожал «разбить очко» в самолете
Помощник Гурулева матом угрожал «разбить очко» в самолете Москва — Чита
Адам Ислуев, помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева, устроил дебош во время авиарейса из Москвы в Читу, утверждает Baza. В Сети также опубликовано видео, как соратник парламентария материт пассажиров и угрожает «разбить очко» мужчине.
Ислуев устроил скандал на борту авиалайнера 3 декабря. После начала дебоша его решили снять с рейса и передать полицейским.
«На** за это голосуем, бл***. На*** всех этих пид***сов. <…> Я тебе на*** очко разобью, понял меня? Ты меня понял, на***, пи***, бл***?» — бранился депутатский помощник.
По словам депутата Гурулева, Адам Ислуев уже уволен с поста его помощника.
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