Пьяный министр спорта Тувы отжег на вечеринке в Монголии и извинился за это

Министр спорта Тувы извинился за пьяные танцы на вечеринке в Монголии

Видео, как пьяный министр спорта Тувы Субудай Монгуш танцует на вечеринке в Монголии, разлетелось по Сети. После этого чиновник извинился за свое поведение, сообщает URA.RU .

Опубликованные кадры спровоцировали скандал, грозивший возможным отстранением от должности. На видео запечатлено, как Монгуш танцует и веселится на вечеринке. В соцсетях написали, что во время мероприятия министр спорта был пьян.

Сам чиновник извинился за поведение и объяснил, что видео было снято во время его отпуска. Монгуш принял участие в мероприятии своих друзей и был «счастлив, радовался». Мужчина признался, что позволил себе расслабиться.

«Я понимаю всю ответственность занимаемой должности и не должен был допускать такого», — сказал Монгуш.

Министр отметил, что для него произошедшее стало большим уроком на всю жизнь.

Несмотря на скандал, некоторые жители республики поддержали Монгуша, отметив, что потанцевать и расслабиться всегда можно, это не преступление.

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