Пьяный мужчина убил пономаря храма в ростовском автосервисе

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Пьяный неадекват убил пономаря батайского храма. Трагедия произошла на ремонтной базе для машин в Ростове-на-Дону, сообщает «Don Mash» .

10 ноября Роман Джангрия помогал другу, у которого сломался автомобиль. Для этого пономарь специально приехал в автосервис в Ростов-на-Дону. Пока мужчины ремонтировали машину, к ним подошел 50-летний неадекват.

Как утверждает подруга семьи, подошедший мужчина был пьян и агрессивен. Джангрия сделал ему замечание, в ответ неадекват оскорбил близких пономаря. Завязался конфликт.

Незнакомец ушел, а спустя время вернулся с ножом в руках и напал на пономаря. Он нанес ему смертельную рану, приехавшие на вызов медики не смогли спасти пострадавшего.

Убийцу пономаря задержали на месте преступления. У погибшего остались жена и трое детей.

Ранее священник убил мужа сельской учительницы прямо в своей обители. Настоятель храма выпивал вместе с мужчиной, но у них произошел конфликт.