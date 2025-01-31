Пилот вертолета, врезавшегося в самолет, мог перепутать источники света

Бывший инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво выдвинула версию о причинах авиакатастрофы над Вашингтоном. По ее мнению, управлявший военным вертолетом Black Hawk летчик мог перепутать пассажирский лайнер с посторонним источником света, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

«Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора», — отметила Скьяво.

Скьяво полагает, что внимание пилота могло быть приковано именно к этому свечению, которое двигалось, поэтому он не заметил самолет и допустил столкновение с ним.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.

При этом у пилота военного самолета Black Hawk было 500 часов налета. В результате авиакатастрофы погибли 64 человека, находившиеся в пассажирском самолете. Среди погибших есть россияне. Еще как минимум три человека находились внутри вертолета.