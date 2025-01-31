ABC: у пилота вертолета, врезавшегося в самолет в США, было 500 часов налета

Военным вертолетом Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет с фигуристами в Вашингтоне, могла управлять женщина-пилот, у которой было всего 500 часов налета, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Всего на борту армейского вертолета было три человека: инструктор, пилот и борттехник. Телеканал ранее заявлял, что у инструктора было более 1 тыс. часов налета, у пилота — более 500 часов. Борттехник также имел «сотни часов летного опыта».

Вертолет выполнял обычный полет по знакомому маршруту над рекой Потомак. Как передает телеканал со ссылкой на данные бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, за рулем находилась женщина-пилот, у которой на тот момент было 500 часов налета.

Ранее стало известно, что на борту вертолета в момент авиакатастрофы мог находиться трансгендер* Джо Эллис. В соцсетях пишут, что он был пилотом-стажером, спровоцировавшим авиакатастрофу. Однако эти данные официально не подтверждены.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

На борту самолета было 64 человека, в том числе россияне. Никто не выжил.

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