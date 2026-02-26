Петербуржцы жалуются на ужасный запах от крематория для животных

В Петербурге возбудили уголовное дело после жалоб на крематорий для животных

Жители Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга жалуются на ужасный запах, который исходит от крематория для животных. Местная женщина обратилась с жалобой к главе СК Александру Бастрыкину, сообщает «Фонтанка» .

Следователи считают, что предприятие по утилизации биологических отходов может выбрасывать в воздух токсичные вещества. В жалобе жителей указано, что крематорий работает более 10 лет и в воздухе регулярно можно почувствовать неприятный запах отходов.

Граждане уверены, что предприятию присвоили слишком низкий ранг опасности, а на его территории могут незаконно храниться отходы. Другие инстанции, куда обращались жители, никак не отреагировали на жалобы.

Правоохранители осмотрели территорию, запросили документы и назначили необходимые экспертизы. По информации издания, речь идет об ООО «Промэко», зарегистрированном в 2014 году. По итогам 2024 года выручка компании составила 42 млн рублей, а прибыль — 5 млн рублей.

