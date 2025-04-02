Переобулся сам: колеса от грузовика разлетелись по МКАД

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Видео: отвалившиеся от грузовика колеса едва не влетели в автомобили на МКАД

На МКАД от грузовика отвалились колеса и разлетелись в разные стороны. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как колесо откручивается от грузовика и летит в две машины. Водители резко затормозили.

Колесо чудом не попало в лобовое стекло автомобилям и покатилось обратно.

Накануне в Сети появились кадры с места аварии на юге Москвы, где пострадали 3 человека.