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Перекрыта дорога к ИК-19 под Волгоградом, где взбунтовались заключенные

Организовано перекрытие дороги, ведущей к ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. Там произошел бунт заключенных с убийством сотрудников ФСИН, сообщает газета «Известия» .

На кадрах, снятых на подъезде к исправительному учреждению, видно, что на месте работают сотрудники ДПС.

ФСИН официально подтвердила захват заложников в колонии осужденными. По данным ведомства, сейчас идет процесс их освобождения. Также подтверждено и наличие пострадавших.

Ранее на территорию ИК ворвался спецназ. Бунтовщиков четверо, они называют себя членами Исламского государства*.

Предварительно, в результате нападения заключенных погибли 4 оперативника, еще 7 ранены. Сколько человек в заложниках — неизвестно. Среди них может быть начальник ИК-19 Андрей Девятов.

*Организация признана террористической и запрещена в России.