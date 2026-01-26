Переехал на большой скорости: мать рассказала подробности о смерти сына на тюбинге

Мать погибшего под колесами авто в Красногорске мальчика рассказала о трагедии

Мать 11-детнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля при катании с горки на тюбинге в Красногорске, заявила, что машина переехала ребенка на большой скорости, сообщает РЕН ТВ .

Мальчик катался с горки на ледянке на территории села Николо-Урюпино. По словам женщины, она находилась недалеко от ребенка в момент ДТП.

После того, как мальчик оказался под колесами авто, соседка семьи помогла вызвать скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место. Однако травмы мальчика оказались тяжелыми. Его не удалось спасти.

Как ранее отметили в ГУ МВД России по Подмосковью, мальчик катался с горки в неположенном месте. Он окзаался на проезжей части в момент, когда там проезжала машина.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

