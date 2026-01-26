Катался в неположенном месте: 11-летний ребенок погиб на тюбинге в Красногорске

Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке в селе Николо-Урюпино в Красногорске. В результате ДТП ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По предварительным данным, мальчик скатился с горки на проезжую часть. В этот момент там проезжал автомобиль Volvo. Ребенок не смог сманеврировать и попал прямо под колеса.

Его госпитализировали с телесными травмами. В больнице школьник скончался.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

По данным Mash, минимум девять детей пострадали в Подмосковье на выходных, катаясь на тюбинге. Средний возраст потерпевших — 12 лет. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в Дмитрове и Лобне.

Медики часто фиксировали у пострадавших травмы головы и плеча, а также закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением. Так, например, у двух четырехлетних детей выявили ЗЧМТ и перелом ключицы после «покатушек».

Ранее в Брянске двое детей примерно 10-12 лет провалились под лед на реке, катаясь на ватрушках. Их тела ищут с помощью подводных камер.

