Передавшая деньги Долиной мошенникам курьер заявила, что сама была обманута
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Женщина-курьер, передавшая деньги певицы Ларисы Долиной неизвестным лицам, заявила, что сама была обманута мошенниками, сообщает Baza.
53-летняя Анжела Ц. проходит подозреваемой по делу Долиной. Ранее исполнительница по указке лжесиловиков продала свою квартиру, а затем перевела деньги от сделки и свои накопления неизвестным. Часть средств, общий объем которых был 200 млн рублей, она передала через курьера, которую задержали.
По словам подозреваемой, она и сама стала жертвой мошенников. Ей позвонили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Женщину убедили в том, что на нее есть компромат. «Силовики» попросили сотрудничать с ними и заявили, что Анжела должна будет забрать сумку у известной личности.
На встрече она была приятно удивлена, когда увидела Долину. Певица передала женщине пакет с деньгами. До этого Анжеле объяснили, что у артистки якобы финансовые проблемы.
Пакет курьер отвезла к криптовалютному обменнику. Там ей создали криптокошелек, а затем деньги перевели на другой счет. После этого Анжела вернулась домой.