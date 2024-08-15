Передавшая деньги Долиной мошенникам курьер заявила, что сама была обманута

53-летняя Анжела Ц. проходит подозреваемой по делу Долиной. Ранее исполнительница по указке лжесиловиков продала свою квартиру, а затем перевела деньги от сделки и свои накопления неизвестным. Часть средств, общий объем которых был 200 млн рублей, она передала через курьера, которую задержали.

По словам подозреваемой, она и сама стала жертвой мошенников. Ей позвонили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Женщину убедили в том, что на нее есть компромат. «Силовики» попросили сотрудничать с ними и заявили, что Анжела должна будет забрать сумку у известной личности.

На встрече она была приятно удивлена, когда увидела Долину. Певица передала женщине пакет с деньгами. До этого Анжеле объяснили, что у артистки якобы финансовые проблемы.

Пакет курьер отвезла к криптовалютному обменнику. Там ей создали криптокошелек, а затем деньги перевели на другой счет. После этого Анжела вернулась домой.