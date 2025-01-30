Пенсионерка в Москве отдала мошенникам деньги и слитки золота на 3,2 млн рублей

В Москве 84-летняя пенсионерка передала телефонным мошенникам все свои сбережения и слитки золота. Общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты связались в пожилой женщиной и заявили, что ей необходимо продлить договор связи. Для этого следует продиктовать свои паспортные данные. Затем лжеправоохранитель и сотрудник банковского надзора сообщили москвичке, что ее обманули мошенники. Для сохранения сбережений нужно их задекларировать.

Под контролем мошенников пожилая женщина собрала свои накопления в долларах и рублях, упаковала их в несколько пакетов, после чего передала курьеру. Взамен она получила «банковский документ», созданный с помощью программы для редактирования фотографий.

Однако преступники не успокоились и продолжили «обрабатывать» жертву. Они сообщили пенсионерке, что неизвестные попытались снять деньги с ее счетов. Пожилая женщина сняла деньги и, следуя инструкциям злоумышленников, приобрела два золотых слитка весом по 100 г каждый. Затем она передала их курьеру, который назвал кодовое слово.

На банковском счете женщины остались лишь 220 тыс. рублей. Она сняла деньги, положила их в яркую коробку, перевязала ее красной лентой и передала курьеру. Через несколько дней пенсионерка попыталась связаться с сотрудником комитета банковского надзора, но не смогла дозвониться. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее стало известно, что 76-летняя жертва украинских мошенников в России получила 10 лет тюрьмы за попытку сжечь микроавтобус.