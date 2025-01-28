76-летняя жертва украинских мошенников в России получила 10 лет тюрьмы

В ноябре 2023 года ныне 76-летняя Галина Иванова по указке украинских мошенников, которым ранее отдала полмиллиона рублей, пыталась сжечь микроавтобус, в 2025 году получила 10-летний срок заключения по решению суда, сообщает Baza .

Известно, что к преступным действиям пожилую женщину подтолкнули украинские злоумышленники, которые в телефонном разговоре координировали ее действия даже в тот момент, когда ее уже за руку держала полиция. До того, как заставить женщину поджечь микроавтобус, припаркованный возле военкомата, мошенники убедили ее перевести деньги в размере 500 тысяч рублей.

Позднее Иванова встала на военный учет, чтобы работать в центре оформления граждан на службу по контракту с Минобороны. Она возместила ущерб за частично обгоревший автомобиль в полном объеме владельцу транспорта, а также раскаялась.

Суд, рассмотрев все материалы дела, все равно признал пенсионерку виновной и приговорил к 10 годам колонии. Жертву украинских мошенников под стражу взяли прямо в зале суда.