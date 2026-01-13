Пациентка пожелала никому не попадать в постродовое отделение роддома Новокузнецка

Роженица новокузнецкого роддома № 1, потерявшая своего ребенка, пожелала никому не попадать в постродовое отделение медучреждения, сообщает РЕН ТВ .

Арина Б. родила в конце декабря 2025 года. Девушка обратилась в роддом из-за отечности ног. В результате обследования у нее заподозрили вирусную инфекцию. Врачи приняли решение о срочном проведении кесарева сечения.

При этом Арина не винит лечащего врача, из-за которого новорожденный заболел. В медучреждении ей заявили, что причиной смерти ребенка стала остановка сердца.

«Но у нас на руках есть заключение патологоанатома, где говорится, что причиной смерти является инфекция», — сказала девушка.

По ее словам, в дородовом отделении врачи достойно ухаживали за пациентами. Проблемы начались в послеродовом отделении роддома. Медсестры ставят уколы без перчаток и не дают пациенткам таблетки. Арина планирует связаться с другими родителями, которые потеряли детей.

Во время январских каникул в стационаре новокузнецкого роддома № 1 умерли 9 младенцев. Выяснилось также, что в медучреждении применялись методы, официально запрещенные в России. По фату халатности руководства и сотрудников роддома следователи возбудили уголовное дело. Главврача отстранили от работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.