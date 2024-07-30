Пассажиры опрокинувшегося поезда в Волгоградской области едут двумя составами

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Пассажиры поезда № 491, который 29 июля столкнулся с КАМАЗом, едут к месту назначения на двух составах, сообщает пресс-служба РЖД.

В резервный состав № 901 посадили 422 человека. Остальные 315 пассажиров едут в том же поезде № 491.

Другие пассажиры решили добираться до места назначения своими силами. Еще 19 ехавших на опрокинувшемся поезде находятся в больнице.

КАМАЗ 29 июля столкнулся с пассажирским поездом № 491, который шел из Казани в Адлер. В ходе опрокидывания некоторых вагонов, случившегося в Волгоградской области, пострадали 52 человека.

Ранее стало известно, что движение на месте схода поезда частично восстановлено. Сотрудники МЧС закончили спасательную операцию на месте происшествия.