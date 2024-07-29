Пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов: причины и последние новости о пострадавших

Что произошло с поездом «Казань – Адлер»

Фото - © Телеграм-канал Baza

29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области произошла железнодорожная авария с участием грузовика и пассажирского поезда. В результате с рельсов, по сведениям РЖД, сошли 8 пассажирских вагонов: шесть из них опрокинулись на землю, два – накренились. МЧС региона сообщает о сходе с рельсов 9 вагонов.

Причиной происшествия стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем КАМАЗа. Грузовик, перевозящий песок, выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 «Казань – Адлер».

По сообщению РЖД, переезд был оборудован исправно действующей сигнализацией. Несмотря на то, что просмотр переезда был обеспечен на расстоянии более 1 км, водитель КАМАЗа решил проскочить переезд перед составом. Поезд двигался со скоростью 65 км/ч, и хотя машинист попытался экстренно затормозить, избежать столкновения не удалось.

Что известно о пострадавших в поезде «Казань – Адлер»

Фото - © Телеграм-канал Baza

РЖД сообщает, что в поезде на момент столкновения находилось 803 пассажира. К 14:40, по сведениям перевозчика, было известно о госпитализации 16 пострадавших – в их числе 2 проводника, 13 взрослых пассажиров и один ребенок. Одна из пассажирок поезда была зажата внутри опрокинувшегося вагона, в течение часа ее деблокировали и доставили в Котельниковскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Еще у порядка 140 человек зафиксированы легкие травмы – ушибы и ссадины.

В результате столкновения с грузовиком локомотив получил значительные повреждения, а сам КАМАЗ разорвало на две части, кабина отлетела на 15 метров от переезда и перевернулась. Очевидцы помогли виновнику аварии выбраться из кабины. Он был в сознании и сообщил, что не успел затормозить перед приближающимся поездом. Медики диагностировали у водителя, Асланбека У., тяжелую черепно-мозговую травму и травмы ног.

Последствия железнодорожной аварии в Волгоградской области

Фото - © Телеграм-канал Baza

В середине дня 29 июля стало известно, что пассажиров поезда «Казань – Адлер» организованно перевозят в пункты временного размещения, развернутые в Котельниково. На месте железнодорожной аварии работают более 320 человек, 100 единиц техники и 30 бригад скорой помощи.

Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено. К месту происшествия направлены аварийно-восстановительный и пожарный поезда. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области и создал оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

Телеграм-канал РЖД сообщает, что в связи с происшествием изменяются маршруты поездов N 354 «Имеретинский Курорт – Пермь», N 510 «Новороссийск – Казань», N 127 «Красноярск – Адлер» и N 235 «Тында – Анапа».

В РЖД работает «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, доб. 2

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.