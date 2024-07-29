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РЖД: движение поездов остановили после схода состава с рельсов под Волгоградом

Движение поездов приостановили после ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. В результате аварии опрокинулись 8 вагонов поезда Казань-Адлер, сообщает пресс-служба РЖД.

В понедельник около 12:35 водитель грузовика КАМАЗ выехал на ж/д переезд и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. В результате ДТП произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

На место ЧП выехали оперативные службы и восстановительные поезда, движение поездов на участке приостановлено.

Как сообщает Telegram-канал «112», в результате схода пассажирского поезда в Волгоградской области пострадали около 100 человек, среди них есть дети.