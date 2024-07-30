Движение на месте схода поезда под Волгоградом частично восстановили

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Движение на месте схода поезда под Волгоградом пустили по одному пути

Железнодорожное движение на месте схода поезда в Волгоградской области пустили по одному пути, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«Восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельново», — сказано в сообщении.

Более 20 вагонов резервного состава для пассажиров поезда Казань — Адлер отправили к месту назначения, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило спасательную операцию на месте происшествия.

29 июля КамАЗ столкнулся с поездом № 491 Казань-Адлер на железнодорожном переезде в Волгоградской области. П острадали 52 человека.