Движение на месте схода поезда под Волгоградом частично восстановили
Движение на месте схода поезда под Волгоградом пустили по одному пути
Железнодорожное движение на месте схода поезда в Волгоградской области пустили по одному пути, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
«Восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельново», — сказано в сообщении.
Более 20 вагонов резервного состава для пассажиров поезда Казань — Адлер отправили к месту назначения, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что МЧС завершило спасательную операцию на месте происшествия.
29 июля КамАЗ столкнулся с поездом № 491 Казань-Адлер на железнодорожном переезде в Волгоградской области. П острадали 52 человека.