При сходе поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека

При сходе девяти вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области пострадали 52 человека, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

По данным областного оперативного штаба и облздрава, в Котельниковской центральной районной больнице получают медицинскую помощь 21 человек, из которых 10 — дети.

Отмечается, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них госпитализированы в 25-ю больницу Волгограда. Машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении.

29 июля КамАЗ столкнулся с поездом в Волгоградской области. В момент аварии в составе находилось свыше 800 человек.

Как сообщали в пресс-службе МЧС России, все пассажиры извлечены из поезда Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Волгоградской области