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МЧС: все пострадавшие пассажиры извлечены из поезда Казань — Адлер

Все пассажиры извлечены из поезда Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Волгоградской области, сообщает пресс-служба МЧС России .

На месте ЧП работают 2 единицы техники и 100 спасателей МЧС России.

Специалисты ожидают прибытия аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и инженерной техникой. Он будет поднимать опрокинувшиеся вагоны.

После этого спасатели помогут людям забрать вещи и добраться до станции. Оттуда пассажиры смогут продолжить свой путь. Всего в результате схода поезда пострадали 140 человек, включая детей. Погибших нет.

Ранее в РЖД организовали горячую линию по вопросам данного ЧП. Позвонить можно по телефону: 8-800-775-00-00, далее необходимо нажать 2.

Кроме того, АО «ФПК» возместит полную стоимость билетов пассажирам, которые были в поезде Казань — Адлер во время ЧП.