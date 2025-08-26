Пассажиров рейса Лондон — Пекин, сидевших 6 часов в самолете, выпустили
Пассажиров севшего с одним двигателем лайнера рейса Лондон — Пекин, который около 6 часов стоит в аэропорту Нижневартовска, выпустили из самолета, сообщает SHOT.
Людей доставили в международный сектор воздушной гавани. Там их накормят русской едой.
Скорее всего, всю китайскую и английскую еду 250 пассажиров лайнера уже съели. Теперь людям нужно будет несколько часов провести в терминале.
Утром во вторник Boeing 777-39L, выполняющий рейс Лондон-Пекин, внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа одного двигателя. Посадка прошла штатно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
Авиакомпания Air China, которой принадлежит севший лайнер, приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт и забрать пассажиров.