сегодня в 13:08

Пассажиров севшего с одним двигателем лайнера рейса Лондон — Пекин, который около 6 часов стоит в аэропорту Нижневартовска, выпустили из самолета, сообщает SHOT .

Людей доставили в международный сектор воздушной гавани. Там их накормят русской едой.

Скорее всего, всю китайскую и английскую еду 250 пассажиров лайнера уже съели. Теперь людям нужно будет несколько часов провести в терминале.

Утром во вторник Boeing 777-39L, выполняющий рейс Лондон-Пекин, внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа одного двигателя. Посадка прошла штатно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Авиакомпания Air China, которой принадлежит севший лайнер, приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт и забрать пассажиров.