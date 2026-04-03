Очевидица Дарья рассказала, что в момент схода поезда № 302 Челябинск — Москва с рельсов большинство пассажиров спали. Среди пострадавших много детей и пожилых людей, сообщает «Абзац» .

Во время крушения Дарья находилась в одном из вагонов. По ее словам, многие пассажиры возвращались с соревнований, часть детей уже уехала домой.

«Большинство спали, поезд подскакивал и в моменте резко перевернулся», — рассказала Дарья.

Она добавила, что после аварии к месту происшествия прибыли многочисленные пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

В качестве возможной причины схода состава рассматривается излом рельса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверку также начала транспортная прокуратура.

По данным ТАСС, в результате происшествия пострадали 20 человек. Погибших нет.

