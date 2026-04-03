Пассажир рассказал о травмах при сходе поезда с рельс под Ульяновском

Пассажир — о сходе поезда с рельс под Ульяновском: просто лбом улетел об стену

Пассажиры поезда Москва — Челябинск рассказали о травмах после схода состава с рельсов в Ульяновской области. Число пострадавших увеличилось до 24, сообщает RT .

Очевидцы аварии поделились подробностями происшествия с «Раптли». По их словам, удар произошел внезапно, многие получили ушибы.

«Спал… Я просто лбом улетел на сиденье, об стену. Вон шишка здоровая. Спиной ударился», — сказал один из пассажиров.

Поезд следовал по маршруту Москва — Челябинск. После схода вагонов с рельсов медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших возросло до 24. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.