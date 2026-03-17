Папа бьет: в Сочи мужчина не отдает детей экс-жене и живет за ее счет

В Сочи мужчина бьет детей, не отдает их экс-жене и живет за ее счет

Хостинский райсуд Сочи постановил, что 6-летняя дочь и 9-летний сын должны жить с отцом, который избивал свою бывшую жену Марину (имя изменено) во время брака, сообщила юрист Евгения Тутушкина.

Она рассказала, что в 2022 году после очередных побоев женщина убежала из-за угрозы жизни и оставила детей со своим на тот момент супругом и его родителями.

По ее словам, мужчина систематически издевался над женой. Он вывозил супругу на мост и предлагал спрыгнуть. Чтобы выжить, женщина решила убежать, сделала несколько операций, восстановила здоровье и вернулась за детьми.

«Однако отец детей их ей не отдал и препятствовал общению. Несмотря на это, дети все это время продолжали помнить мать и переживать за нее», — сказала Тутушкина.

После этого Марина обратилась в суд с просьбой определить место жительства детей с ней. Но суд решил, что детям лучше остаться с отцом. При этом 5 лет мужчина не работает и обеспечивает детей за счет экс-жены и ее родителей.

Раньше он бил супругу, а теперь он начал избивать и детей — за то, что они хотят к маме. Жалобы дочки попали на видео, она рассказала, что отец ее побил, и это было не один раз.

Марина подала апелляцию в суд Краснодара. Детям опасно оставаться жить с отцом. По мнению юриста, до сих пор непонятно, почему суд Сочи решил, что ребятам лучше жить с агрессивным папой.

