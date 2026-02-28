сегодня в 11:55

Ответный удар Ирана: ЦАХАЛ сообщил об ударах по Израилю

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), иранские ракетные удары были нанесены по территории Израиля. Сирены, оповещающие о воздушной угрозе, прозвучали по всей стране, пишет Baza .

Израильские власти обязали все население страны укрыться в защитных сооружениях. Плановые госпитальные операции отменены, неотложные медицинские вмешательства разрешено проводить исключительно в подготовленных подземных помещениях.

По данным Reuters со ссылкой на информированный источник, начат также вывод персонала с американской военной базы Аль-Удейд, расположенной в Катаре.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил превентивный удар по Ирану. Сразу три стратегически важных цели были уничтожены в Тегеране. Главной целью ударов было высшее руководство страны.

