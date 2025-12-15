«Отмазал» от СВО: экс-депутат «Единой России» получил новый срок за обман солдат

Экс-депутат Реук получил новые 10 лет колонии за вымогательство у бойцов СВО

Суд в Брянской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата от партии «Единая Россия» Владимира Реука. По версии следствия, он обманывал участников специальной военной операции, обещая освободить их от службы за вознаграждение, и похищал их средства, сообщили «Осторожно, новости» .

Фигурант признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере.

Суд назначил Владимиру Реуку наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать административные должности в течение 3 лет. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 960 тысяч рублей.

В суде осужденный свою вину не признал.

Известно, что это уже не первый приговор для бывшего парламентария: в феврале 2025 года он уже был осужден на 8 лет колонии за схожие эпизоды хищения денег у военнослужащих.

