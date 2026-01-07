От столкновения с такси у грузовика отвалились задние колеса в Ленинском округе

сегодня в 16:52

Такси и грузовик столкнулись в подмосковном Ленинском округе

Такси и грузовик столкнулись в Ленинском городском округе Московской области у съезда на А-105. Об этом сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Такси и грузовик стоят на обочине. У легковой машины помят капот.

У грузовика в результате ДТП отвалились два задних колеса. На месте происшествия находится несколько легковых машин. Возможно, они принадлежат очевидцам.

Ранее автобус занесло на Ильинском шоссе в подмосковном городском округе Красногорске. Он въехал в дерево, которое упало на легковую машину.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.