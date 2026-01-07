От столкновения с такси у грузовика отвалились задние колеса в Ленинском округе
Такси и грузовик столкнулись в подмосковном Ленинском округе
Фото - © скриншот
Такси и грузовик столкнулись в Ленинском городском округе Московской области у съезда на А-105. Об этом сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
Такси и грузовик стоят на обочине. У легковой машины помят капот.
У грузовика в результате ДТП отвалились два задних колеса. На месте происшествия находится несколько легковых машин. Возможно, они принадлежат очевидцам.
Ранее автобус занесло на Ильинском шоссе в подмосковном городском округе Красногорске. Он въехал в дерево, которое упало на легковую машину.
