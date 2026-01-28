Осужденный за изнасилование мигрант пытался покончить с собой в «Бутырке»
Заключенный столичного СИЗО № 2 «Бутырка» предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В камере следственного изолятора без сознания с явными признаками суицида был найден мигрант. Мужчину задержали в октября 2025 года в Новой Москве за насильственные действия сексуального характера.
Медики оказали заключенному первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.
