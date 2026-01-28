сегодня в 11:38

Осужденный за изнасилование мигрант пытался покончить с собой в «Бутырке»

В камере следственного изолятора без сознания с явными признаками суицида был найден мигрант. Мужчину задержали в октября 2025 года в Новой Москве за насильственные действия сексуального характера.

Медики оказали заключенному первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.

