Самый жестокий член банды Цапков Вова Беспредел снова пытался уйти на СВО

45-летний Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, который был самым жестоким членом банды Цапков, второй раз попытался избежать пожизненного наказания — он снова хотел уйти на СВО, сообщает SHOT .

Мужчину этапировали из Торбеевского централа (ИК-6) в «Сосновку» (ИК-1), где он должен будет отбывать пожизненное наказание. Эти колонии находятся в Мордовии. Они расположены в 30 км друг от друга.

Во второй половине прошлого года Алексеев, находясь еще в Торбеевском централе, во второй раз подал прошение, чтобы его отправили на СВО. Однако ему снова отказали. До этого он просился туда в 2024 году.

В Сети появились свежие фотографии мужчины. На них он демонстрирует накаченные мышцы. Алексеев на снимках с трудом сдерживает улыбку.

Недавно у заключенного было длительное свидание с женой и детьми. Он попросил почаще присылать передачки с медикаментами. Однако администрации колонии пропускает не все препараты.

Вова Беспредел признан виновным в убийстве 18 человек. Также на нем «висит» почти 200 изнасилований. Еще он должен 1 млрд рублей в качестве многочисленных компенсаций морального вреда, но оплаты член ОПГ и его семья игнорируют.

Банда Цапков обвиняется во множествах преступлений, в том числе в массовом убийстве в станице Кущевской Краснодарского края, произошедшем 4 ноября 2010 года. Члены ОПГ тогда убили 12 человек, в том числе четверых детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.