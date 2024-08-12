Осужденный на пожизненное Вова Беспредел из банды Цапков просится на СВО

Осужденный на пожизненное заключение Вова Беспредел из банды Цапков хочет выйти на свободу. Он просит отправить его в зону проведения спецоперации, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Один из жесточайших членов Кущевской организованной преступной группировки, которого посадили в тюрьму за 18 убийств, пытается выйти на свободу, «искупив вину кровью». Он подал ходатайство, в котором попросил отправить себя в зону СВО.

Преступник попытался оказать влияние на это решение «по связям наверху».

Ранее сообщалось, что Вове Беспределу в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону установили виниры стоимостью 800 тыс. рублей. Это произошло, предположительно, в 2021-2022 годах.